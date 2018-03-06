Учёные объяснили секрет богатства простым везением
Учёные объяснили секрет богатства обычным везением. Так, согласно недавно завершенным исследованиям сотрудников Катанийского университета в Сицилии, богатые и успешные люди являются удачливыми по жизни.
Учеными были изучены истории достижения успеха большинства известных бизнесменов. В итоге они пришли к выводу, что талант и целеустремленность человека являются неотъемлемыми качествами успешной жизни, однако многим при этом «банально повезло».
Исследователи разработали в виртуальном формате общественную модель общества, в которую были загружены данные тысяч людей. Далее они проводили тщательное отслеживание падений и взлетов участников эксперимента в течение 40-летнего периода.
Учёным удалось доказать, что приход к предпринимателю богатства спровоцирован в большинстве случаев удачным стечением обстоятельств. По этой причине не стоит недооценивать роль фортуны и «подарков судьбы» в виде случайных полезных знакомств или знаков.
Учеными были изучены истории достижения успеха большинства известных бизнесменов. В итоге они пришли к выводу, что талант и целеустремленность человека являются неотъемлемыми качествами успешной жизни, однако многим при этом «банально повезло».
Исследователи разработали в виртуальном формате общественную модель общества, в которую были загружены данные тысяч людей. Далее они проводили тщательное отслеживание падений и взлетов участников эксперимента в течение 40-летнего периода.
Учёным удалось доказать, что приход к предпринимателю богатства спровоцирован в большинстве случаев удачным стечением обстоятельств. По этой причине не стоит недооценивать роль фортуны и «подарков судьбы» в виде случайных полезных знакомств или знаков.
Автор: Сёмина Виктория