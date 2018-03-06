Стефанович: Тяжелый характер Пугачевой помог получить роль Софии Ротару
Тяжелый характер Аллы Пугачевой помог Софии Ротару получить роль в фильме «Душа». О работе с Примадонной рассказал бывший муж Александр Стефанович.
В первый съемочный день Алла Борисовна опоздала на площадку. Потом начала ругать персонал за не понравившийся костюм. Певица, пользующаяся в те годы большой популярностью, хотела сниматься исключительно в своем пальто. Объяснить правила и угомонить супругу режиссер не смог. Скандал разгорался, и несговорчивая актриса порвала одежду на втором режиссере. Терпение Стефановича закончилось, поэтому он пригласил в ленту Ротару.
Картина «Душа», с которой у экс-супруга Примадонны связано много воспоминаний, дебютировала в 1981 году.
Ранее сообщался размер пенсии Софии Ротару.
В первый съемочный день Алла Борисовна опоздала на площадку. Потом начала ругать персонал за не понравившийся костюм. Певица, пользующаяся в те годы большой популярностью, хотела сниматься исключительно в своем пальто. Объяснить правила и угомонить супругу режиссер не смог. Скандал разгорался, и несговорчивая актриса порвала одежду на втором режиссере. Терпение Стефановича закончилось, поэтому он пригласил в ленту Ротару.
Картина «Душа», с которой у экс-супруга Примадонны связано много воспоминаний, дебютировала в 1981 году.
Ранее сообщался размер пенсии Софии Ротару.
Автор: Джанабилова Татьяна П