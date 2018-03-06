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Lexus показал свой новый компактный кроссовер UX
Компания Lexus обнародовала официальные фотографии компактного кроссовера UX. Кроме этого, производитель рассекретил технические параметры новинки.

Lexus показал свой новый компактный кроссовер UX


Lexus UX построен на основе платформы GA-C. По словам представителей японской компании, она позволила паркетнику иметь сверхнизкий центр тяжести, высокую жесткость кузова и отличную управляемость, сравнимую с уровнем премиального хэчтбека.

Длина Lexus UX составила почти 4500 мм, высота – 1520 мм, ширина – 1840 мм. Таким образом, новинка оказалась крупнее BMW X1 и Audi Q3, но меньше, чем Audi Q5 и BMW X3.

Традиционной для моделей подобного класса является конструктивная схема подвески UX. Спереди находятся стойки McPherson, а сзади – поперечные рычаги. Что касается усилителя руля, то он является электрическим.

Сначала кроссовер будет представлен в двух модификация: бензиновой и гибридной. Под капотом первая модель получила двухлитровый движок, осуществляющий работу в паре с новым вариатором Direct Shift-CVT. Дизайнеры оформили интерьер Lexus UX в виде кокпита. Покупатели смогут выбрать два варианта фактуры отделочных материалов, а также четыре оттенка. В основном салон будет выполнен из натуральной кожи.

О дате выхода и цене пока ничего не сообщается.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 23:00
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