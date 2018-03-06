Lexus показал свой новый компактный кроссовер UX
Компания Lexus обнародовала официальные фотографии компактного кроссовера UX. Кроме этого, производитель рассекретил технические параметры новинки.
Lexus UX построен на основе платформы GA-C. По словам представителей японской компании, она позволила паркетнику иметь сверхнизкий центр тяжести, высокую жесткость кузова и отличную управляемость, сравнимую с уровнем премиального хэчтбека.
Длина Lexus UX составила почти 4500 мм, высота – 1520 мм, ширина – 1840 мм. Таким образом, новинка оказалась крупнее BMW X1 и Audi Q3, но меньше, чем Audi Q5 и BMW X3.
Традиционной для моделей подобного класса является конструктивная схема подвески UX. Спереди находятся стойки McPherson, а сзади – поперечные рычаги. Что касается усилителя руля, то он является электрическим.
Сначала кроссовер будет представлен в двух модификация: бензиновой и гибридной. Под капотом первая модель получила двухлитровый движок, осуществляющий работу в паре с новым вариатором Direct Shift-CVT. Дизайнеры оформили интерьер Lexus UX в виде кокпита. Покупатели смогут выбрать два варианта фактуры отделочных материалов, а также четыре оттенка. В основном салон будет выполнен из натуральной кожи.
О дате выхода и цене пока ничего не сообщается.
Lexus UX построен на основе платформы GA-C. По словам представителей японской компании, она позволила паркетнику иметь сверхнизкий центр тяжести, высокую жесткость кузова и отличную управляемость, сравнимую с уровнем премиального хэчтбека.
Длина Lexus UX составила почти 4500 мм, высота – 1520 мм, ширина – 1840 мм. Таким образом, новинка оказалась крупнее BMW X1 и Audi Q3, но меньше, чем Audi Q5 и BMW X3.
Традиционной для моделей подобного класса является конструктивная схема подвески UX. Спереди находятся стойки McPherson, а сзади – поперечные рычаги. Что касается усилителя руля, то он является электрическим.
Сначала кроссовер будет представлен в двух модификация: бензиновой и гибридной. Под капотом первая модель получила двухлитровый движок, осуществляющий работу в паре с новым вариатором Direct Shift-CVT. Дизайнеры оформили интерьер Lexus UX в виде кокпита. Покупатели смогут выбрать два варианта фактуры отделочных материалов, а также четыре оттенка. В основном салон будет выполнен из натуральной кожи.
О дате выхода и цене пока ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова