Александр Домогаров ответил на обвинения в алкоголизме
Александр Домогаров ответил на комментарии по поводу алкоголизма. По словам актера, все сведения об этом не соответствуют действительности.
На минувшей неделе Домогаров рассказал фанатам, что намерен покинуть Театр Моссовета. Одной из причин этому послужило недопонимание с коллегами, с которыми он работал вместе много лет. Руководитель театра Валентина Памфилова опровергла сведения об этом, заявив, что Домогарова никто не увольнял.
Многие издания начали публиковать предположения, что актер имеет проблемы с алкоголем. Причиной этому послужило сообщение в социальных сетях, в котором Домогаров высказал возмущения в адрес коллег. Позднее пост был удален, что вызвало негодование поклонников. Актер назвал все предположения по поводу его зависимости вымыслом. Поклонники поддержали его и призвали не обращать внимания на негативные комментарии.
На минувшей неделе Домогаров рассказал фанатам, что намерен покинуть Театр Моссовета. Одной из причин этому послужило недопонимание с коллегами, с которыми он работал вместе много лет. Руководитель театра Валентина Памфилова опровергла сведения об этом, заявив, что Домогарова никто не увольнял.
Многие издания начали публиковать предположения, что актер имеет проблемы с алкоголем. Причиной этому послужило сообщение в социальных сетях, в котором Домогаров высказал возмущения в адрес коллег. Позднее пост был удален, что вызвало негодование поклонников. Актер назвал все предположения по поводу его зависимости вымыслом. Поклонники поддержали его и призвали не обращать внимания на негативные комментарии.
Автор: Махов Артем