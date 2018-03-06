«Ростелеком» приступил к разработке своего смартфона
Компания «Ростелеком» на днях заявила о своем новом проекте. Так, разработчики в настоящий момент работают над созданием собственного смартфона.
Не так давно компания стала собственником мобильной операционной системы Sailfish. Ситуацию прокомментировал президент корпорации «Ростелеком» Михаил Осеевский.
«Мы планируем создать служебный смартфон. Базовыми задачами нового устройства станет предоставление функций связи, опций документооборота, работа с облачными сервисами, онлайн-почтой», - отметил президент компании. Также он добавил, что более детальная информация о разработке будет известна позднее.
Не так давно компания стала собственником мобильной операционной системы Sailfish. Ситуацию прокомментировал президент корпорации «Ростелеком» Михаил Осеевский.
«Мы планируем создать служебный смартфон. Базовыми задачами нового устройства станет предоставление функций связи, опций документооборота, работа с облачными сервисами, онлайн-почтой», - отметил президент компании. Также он добавил, что более детальная информация о разработке будет известна позднее.
Автор: Сёмина Виктория