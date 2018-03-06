У Филиппа Киркорова «нашёлся» родной брат
У Филиппа Киркорова «нашёлся» родной брат. Александр Матвеев, артист поп-группы «Экс-ББ», сообщил, что готов провести ДНК-тестирование.
Сама группа известна собственными пародиями на ряд хитов, но вопрос качества итоговых пародий остаётся открытым. Коллектив представляет работы по большей мере в жанре синхробуффонады. Бывший участник «Экс-ББ» Александр Матвеев сообщил, что в молодости его мать провела отдых в Сочи. В это время у неё был роман с Бедросом Киркоровым. Он подчеркивает, что это связь привела к рождению Матвеева.
Матвеев заявил, что с детства ощущал родственную связь с Филиппом Киркоровым, поэтому готов пойти на многое для подтверждения либо опровержения собственных ощущений и слов матери. Он утверждает, что имеет ряд сходств с королем российской эстрады. К таковым он отнёс размер ноги и рост. Филипп Киркоров данную историю пока не комментировал. В настоящее время он пребывает в Москве, а недавно побывал на весенней вечеринке Аллы Пугачевой.
Сама группа известна собственными пародиями на ряд хитов, но вопрос качества итоговых пародий остаётся открытым. Коллектив представляет работы по большей мере в жанре синхробуффонады. Бывший участник «Экс-ББ» Александр Матвеев сообщил, что в молодости его мать провела отдых в Сочи. В это время у неё был роман с Бедросом Киркоровым. Он подчеркивает, что это связь привела к рождению Матвеева.
Матвеев заявил, что с детства ощущал родственную связь с Филиппом Киркоровым, поэтому готов пойти на многое для подтверждения либо опровержения собственных ощущений и слов матери. Он утверждает, что имеет ряд сходств с королем российской эстрады. К таковым он отнёс размер ноги и рост. Филипп Киркоров данную историю пока не комментировал. В настоящее время он пребывает в Москве, а недавно побывал на весенней вечеринке Аллы Пугачевой.
Автор: Валерий Антонов