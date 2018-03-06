Новые утечки намекают на скорый дебют Call of Duty: Black Ops 4
Новые утечки, появившиеся в Сети, намекают на скорый дебют Call of Duty: Black Ops 4. Действия игры на этот раз развернутся в современном времени.
Обычно создатели игр перед выпуском очередной версии выдерживают интервал, тщательно прорабатывая новый проект. Разработчики Black Ops III «нарушили» временной цикл и намекнули на дебют следующей серии. Поддержка Black Ops III на этом не заканчивается. 5 марта появился новый патч 1.27, получивший карту Redwood и режим Infected («Зараженный), в котором персонаж должен инфицировать всех выживших.
6 марта в магазине GameStop сообщили о старте продажи бейджиков и футболок с символикой Black Ops.
Обычно создатели игр перед выпуском очередной версии выдерживают интервал, тщательно прорабатывая новый проект. Разработчики Black Ops III «нарушили» временной цикл и намекнули на дебют следующей серии. Поддержка Black Ops III на этом не заканчивается. 5 марта появился новый патч 1.27, получивший карту Redwood и режим Infected («Зараженный), в котором персонаж должен инфицировать всех выживших.
6 марта в магазине GameStop сообщили о старте продажи бейджиков и футболок с символикой Black Ops.
Автор: Джанабилова Татьяна П