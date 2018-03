Представлен флагман Peugeot 508 в версии First Edition

Peugeot 508 First Edition создали на базе самой дорогой версии GT. Автомобиль можно приобрести с темно-синим или же красным кузовом. Независимо от оттенка, окантовка решетки радиатора выполнена из черного глянцевого пластика. Салон Peugeot 508 First Edition получил отделку из кожи, дерева и алькантра. Педали обзавелись алюминиевыми накладками, а пороги – шильдиками с фирменной надписью. Лифтбек имеет полностью цифровую приборную панель, 3D-навигатор, опцию беспроводной зарядки, качественную аудиосистему и функции распознавания голоса.По капотом Peugeot 508 First Edition находится турбированный двигатель на 4 цилиндра объёмом 1,6 литра. Его мощность составляет 225 л.с. У покупателя есть возможность выбрать 2-литровый дизельный двигатель, способный выдавать 180 лошадиных сил. Что касается трансмиссии, то в качестве нее выступает 8-диапазонная АКПП. Стоимость базовой версии составляет почти 4,5 тысячи рублей.