В Вологодской области при взрыве котельной погиб 1 человек
В Вологодской области произошел взрыв котельной. В результате на предприятии поселении Леваш Нюксенского района скончался 1 человек, сообщают местные СМИ.
Приблизительно в 11 утра во время опрессовки котла конвекторного типа случился взрыв на котельном предприятии «Папа Карло и Ко». В котле зафиксировали давление на отметке в 4 атмосферы. По итогам случившегося скончался 1 человек. Еще 2 работника получили травмы: ушиб головы и перелом ноги. Пострадавших доставили Великоустюгскую райбольницу.
К месту случившегося прибыла оперативная бригада 5-го пожарно-спасательного гарнизона, а также спецтехника для тушения возгораний. По месту ведут работу сотрудники полиции. Как удалось выяснить СМИ, котельная проводила отопление помещений исключительно на предприятии, поэтому последствий в отношении коммунальной сферы района ЧП не повлекло.
Приблизительно в 11 утра во время опрессовки котла конвекторного типа случился взрыв на котельном предприятии «Папа Карло и Ко». В котле зафиксировали давление на отметке в 4 атмосферы. По итогам случившегося скончался 1 человек. Еще 2 работника получили травмы: ушиб головы и перелом ноги. Пострадавших доставили Великоустюгскую райбольницу.
К месту случившегося прибыла оперативная бригада 5-го пожарно-спасательного гарнизона, а также спецтехника для тушения возгораний. По месту ведут работу сотрудники полиции. Как удалось выяснить СМИ, котельная проводила отопление помещений исключительно на предприятии, поэтому последствий в отношении коммунальной сферы района ЧП не повлекло.
Автор: Валерий Антонов