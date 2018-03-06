Автобус попал в ДТП на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы во вторник, 6 февраля, столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Инцидент был зафиксирован на Ферганской улице возле дома № 11. Информацию об аварии подтвердили в столичном управлении ГИБДД.
По имеющимся данным, пострадали несколько человек. На место инцидента прибыли медики, которые сразу начали их осматривать. Точное количество пострадавших не сообщается.
В причинах и обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции.
По имеющимся данным, пострадали несколько человек. На место инцидента прибыли медики, которые сразу начали их осматривать. Точное количество пострадавших не сообщается.
В причинах и обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции.
Автор: Валерия Орлова