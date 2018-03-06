В Сочи водитель иномарки погиб при столкновении со столбом
5 марта, около 20:30, в Сочи 42-летний водитель иномарки погиб при столкновении со столбом. ДТП, произошедшее на Транспортной улице, прокомментировала глава отдела пропаганды ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Сообщается, мужчина, управлявший автомобилем Toyota, не вписался в поворот. Иномарка на скорости врезалась в опору столба уличного освещения и перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте. Картину произошедшего воспроизводят сотрудники ГИБДД.
Ранее водитель ВАЗ погиб под Сочи в результате лобового столкновения.
Сообщается, мужчина, управлявший автомобилем Toyota, не вписался в поворот. Иномарка на скорости врезалась в опору столба уличного освещения и перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте. Картину произошедшего воспроизводят сотрудники ГИБДД.
Ранее водитель ВАЗ погиб под Сочи в результате лобового столкновения.
Автор: Джанабилова Татьяна П