Дмитрий Шепелев устроил романтический ужин с таинственной блондинкой
Дмитрий Шепелев устроил романтический ужин с таинственной блондинкой. На ролике, в котором шоумен принял участие, он собирает стол для того, чтобы устроить свидание с девушкой.
Ведущий призвал всех мужчин порадовать всех окружающих их женщин 8 марта. В рамках проекта, с которым сотрудничал Шепелев, его организаторы планируют провести конкурс на лучший сюрприз для любимой женщины. На видео артист собирает стол при помощи инструментов, достав его части из большой коробки. После этого в комнату заходит блондинка, с которой Шепелев начинает ужинать при свечах.
«Я желаю всем женщинами, чтобы рядом с ними были только настоящие мужчины, умеющие найти подход к прекрасной половине. Спутник должен в три часа ночи уметь выслушать истории о страшном сне, не нервничать, когда вы собираетесь дольше его», - написал Шепелев под публикацией. Поклонники ведущего присоединились к его поздравлениям в адрес представительниц прекрасного пола.
Ведущий призвал всех мужчин порадовать всех окружающих их женщин 8 марта. В рамках проекта, с которым сотрудничал Шепелев, его организаторы планируют провести конкурс на лучший сюрприз для любимой женщины. На видео артист собирает стол при помощи инструментов, достав его части из большой коробки. После этого в комнату заходит блондинка, с которой Шепелев начинает ужинать при свечах.
«Я желаю всем женщинами, чтобы рядом с ними были только настоящие мужчины, умеющие найти подход к прекрасной половине. Спутник должен в три часа ночи уметь выслушать истории о страшном сне, не нервничать, когда вы собираетесь дольше его», - написал Шепелев под публикацией. Поклонники ведущего присоединились к его поздравлениям в адрес представительниц прекрасного пола.
Автор: Махов Артем