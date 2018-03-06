В Тюмени обрушилась крыша и балконы в пятиэтажке
В Тюмени службы МЧС спасают старушек из-за обрушенной крыши и балконов пятиэтажки. Фотографии с места событий появились в Сети. Сообщается, что пострадал жилой дом, расположенный по ул. 50 лет ВЛКСМ.
Согласно комментариям в соцсетях очевидцев произошедшего, обрушение крыши наступило вследствие ее требующего ремонта состояния. Пострадавшими оказались находящиеся в этот момент в квартирах жильцы. Прибывшие спасатели буквально выносили на руках пожилых пенсионерок.
Решается вопрос о дальнейшем расселении жильцов. В настоящий момент они ожидают временного устройства в пункты обогрева. Согласно комментариям местных СМИ, в администрации отметили, что «ситуацию взяли под контроль, проблема решается».
Согласно комментариям в соцсетях очевидцев произошедшего, обрушение крыши наступило вследствие ее требующего ремонта состояния. Пострадавшими оказались находящиеся в этот момент в квартирах жильцы. Прибывшие спасатели буквально выносили на руках пожилых пенсионерок.
Решается вопрос о дальнейшем расселении жильцов. В настоящий момент они ожидают временного устройства в пункты обогрева. Согласно комментариям местных СМИ, в администрации отметили, что «ситуацию взяли под контроль, проблема решается».
Автор: Сёмина Виктория