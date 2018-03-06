Сергей Лазарев впервые снялся для обложки журнала с подросшим сыном Никитой
Лазарев показал обложку журнала, для которого принял участие в фотосессии вместе с сыном. Певец дал откровенное интервью, сообщив о воспитании своего наследника.
Чуть больше года назад Сергей Лазарев рассказал, что скрывал своего сына от общественности по личным причинам. Поклонники отметили сходство мальчика со знаменитым отцом. Лазарев старается не привлекать внимание к своему ребенку, но в микроблоге чаще показывает его фото.
Поклонники выражают восхищение артистом, а также считают его отличным примером для подражания, поскольку при своем плотном графике он находит свободное время для воспитания сына. Поклонники исполнителя назвали его идеальным отцом. Не так давно артист поучаствовал в семейной фотосессии, а также дал интервью для журнала, в котором рассказал о воспитании сына Никиты. Сегодня в его микроблоге появилась обложка издания, для которой позировал с ребенком.
Чуть больше года назад Сергей Лазарев рассказал, что скрывал своего сына от общественности по личным причинам. Поклонники отметили сходство мальчика со знаменитым отцом. Лазарев старается не привлекать внимание к своему ребенку, но в микроблоге чаще показывает его фото.
Поклонники выражают восхищение артистом, а также считают его отличным примером для подражания, поскольку при своем плотном графике он находит свободное время для воспитания сына. Поклонники исполнителя назвали его идеальным отцом. Не так давно артист поучаствовал в семейной фотосессии, а также дал интервью для журнала, в котором рассказал о воспитании сына Никиты. Сегодня в его микроблоге появилась обложка издания, для которой позировал с ребенком.
Автор: Валерий Антонов