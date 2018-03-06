В Челябинске нашли труп пенсионера с ножевыми ранениями в голову
В конце февраля в Челябинске нашли труп 73-летнего пенсионера с множественными ножевыми ранениями в голову. Мужчину убили в квартире по улице Володарского. О ходе расследования заведенного уголовного дела рассказали в СУ СКР.
Сообщается, следователям удалось выйти на 51-летнего подозреваемого по горячим следам. Задержанный признался в убийстве во время допроса. Оказалось, за нож он взялся во время ссоры со знакомым. До суда обвиняемый, которому инкриминируют статью «Убийство», останется в СИЗО. Следователи проверяют версию мужчины.
Ранее в Челябинске нашли тело подростка.
Сообщается, следователям удалось выйти на 51-летнего подозреваемого по горячим следам. Задержанный признался в убийстве во время допроса. Оказалось, за нож он взялся во время ссоры со знакомым. До суда обвиняемый, которому инкриминируют статью «Убийство», останется в СИЗО. Следователи проверяют версию мужчины.
Ранее в Челябинске нашли тело подростка.
Автор: Джанабилова Татьяна П