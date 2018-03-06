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Уфолог нашёл гигантский НЛО в Великобритании с помощью Google Maps
Жители Великобритании увидели загадочный НЛО довольно крупных размеров. Неопознанный объект пролетел над небольшим графством Корнуолл. Уфологи зафиксировали так называемый корабль инопланетян с помощью популярного интернет-сервиса Google Maps.

Уфолог нашёл гигантский НЛО в Великобритании с помощью Google Maps


Охотник за НЛО Майлс Сатокдейл изучал местность в приложении, однако внезапно в небе появился неизвестный объект. По словам уфолога, огромный аппарат буквально застыл в небе на юго-западе страны. При сближении объект постоянно менял форму.

Обнародованное в Сети изображение доказывает, что Google Maps зафиксировал не птицу и не самолет, а именно корабль, в котором находились представители инопланетного разума.

Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, о так называемых инопланетянах-убийцах. Якобы последние считают людей по типу белок и оленей.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 18:32
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