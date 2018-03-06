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Анастасия Костенко прячет округлившийся животик под свободной одеждой
Молодая жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко прячет округлившийся животик от фанатов под свободной одеждой. Беременность модели обсуждают в микроблоге Instagram.

Анастасия Костенко прячет округлившийся животик под свободной одеждой


Пара узаконила отношения в начале года. Через некоторое время Костенко заметили на приеме у гинеколога, и вся страна заговорила о беременности звезды. Официально грядущее пополнение семейство не комментируют, но фанаты не сомневаются в своей правоте.

Костенко сама подогрела слухи, сменив обтягивающиеся наряды на свободные. Несмотря на это, многие смогли рассмотреть под свитером выпирающий живот: «С каждым днем округляется все больше», «Да, одежда уже не может скрыть вашу тайну».

Ранее Тарасов и Костенко завели щенка.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 18:35
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