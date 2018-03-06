В Сеть попали эротические фотографии Алеси Кафельниковой
В Сети появились обнаженные фотографии российской модели Алеси Кафельниковой. Дочь хоккеиста оказалась втянутой в очередной секс-скандал. Об этом сообщает новостной портал Super.
На фотографиях можно рассмотреть голую грудь Алеси Кафельниковой. Снимки появились в Сети благодаря усилиям хакеров. На них девушка также показывает ягодицы, сама себя фотографируя в зеркальном отражении.
Несмотря на то, что юной модели всего 19 лет, она уже успела увеличить губы и вылечиться от наркотической зависимости. В СМИ также начали ходить слухи, что Кафельникова возобновила отношения с рэпером Pharaoh.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщали, что модель разделась, чтобы показать свою новую татуировку.
На фотографиях можно рассмотреть голую грудь Алеси Кафельниковой. Снимки появились в Сети благодаря усилиям хакеров. На них девушка также показывает ягодицы, сама себя фотографируя в зеркальном отражении.
Несмотря на то, что юной модели всего 19 лет, она уже успела увеличить губы и вылечиться от наркотической зависимости. В СМИ также начали ходить слухи, что Кафельникова возобновила отношения с рэпером Pharaoh.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщали, что модель разделась, чтобы показать свою новую татуировку.
Автор: Валерия Орлова