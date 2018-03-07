Ученые создали наноробота для борьбы с раковыми опухолями
Ученые разработали ДНК-наноробота, который поможет в борьбе с раковыми опухолями. Исследователи из Китая сообщили, что длина устройств составляет порядка 90 нм, а диаметр - 19 нм, что примерно в 5 тысяч раз меньше конца иглы.
Устройство, которое базируется на ДНК, станет оказывать помощь в проведении сложнейших исследований, включая самостоятельный поиск в организме злокачественных новообразований и блокировку кровоснабжения опухолей. По прошествии нескольких недель опухоль станет разрушаться.
Как отмечает издание, ученые реализовали испытания на грызунах. Спустя несколько дней после ввода нанороботов в организм лабораторных грызунов, случилась регрессия опухоли. Группа китайских ученых провела исследования безопасности использования нанороботов. Они отметили, что в отличие от использования радиации и химиотерапии при таком подходе здоровые ткани не получают повреждений. Накопления нанороботов в мозге не происходит, что сильно уменьшает риск инсульта. На сегодня ученые завершают доклинические исследования, а в дальнейшем намереваются данную технологию перенести на уровень клинической практики.
Устройство, которое базируется на ДНК, станет оказывать помощь в проведении сложнейших исследований, включая самостоятельный поиск в организме злокачественных новообразований и блокировку кровоснабжения опухолей. По прошествии нескольких недель опухоль станет разрушаться.
Как отмечает издание, ученые реализовали испытания на грызунах. Спустя несколько дней после ввода нанороботов в организм лабораторных грызунов, случилась регрессия опухоли. Группа китайских ученых провела исследования безопасности использования нанороботов. Они отметили, что в отличие от использования радиации и химиотерапии при таком подходе здоровые ткани не получают повреждений. Накопления нанороботов в мозге не происходит, что сильно уменьшает риск инсульта. На сегодня ученые завершают доклинические исследования, а в дальнейшем намереваются данную технологию перенести на уровень клинической практики.
Автор: Валерий Антонов