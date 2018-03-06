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Мать Фриске: Шепелев сообщил внуку о моей смерти
Мать Жанны Фриске Ольга сообщила, что Дмитрий Шепелев передал ее внуку, что она умерла. Также шоумен постоянно срывает ее свидания с Платоном, держа его под вооруженной охраной.

Мать Фриске: Шепелев сообщил внуку о моей смерти


По словам Ольги Фриске, у Платона на руке имеется специальное устройство для прослушивания всего, что с ним происходит. Мать певицы отметила, что Шепелев настраивает ребенка против его бабушки и дедушки. Во время последней встречи с Платоном мальчик заявил ей, что с декабря 2017 года он считал Ольгу Фриске умершей.

Платон также спросил, почему Ольга Фриске и ее супруг забрали у него с Дмитрием Шепелевым деньги. По словам бабушки мальчика, дом и средства у него никто не забирал, так как они с мужем отказались от особняка в пользу внука.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году из-за рака головного мозга. После ее смерти начался спор из-за собранных денег на лечение певицы. Фонд перечислил на ее счет более 4 миллионов рублей. По данным от «Русфонда», всего было передано около 20 миллионов рублей, часть из которых нужно было вернуть из-за кончины певицы. Владимир Фриске, являющийся отцом артистки, заявил, что ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев пользовался средствами жены. Сам шоумен опроверг данные сведения.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 18:55
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