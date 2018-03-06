В Донбассе около линии соприкосновения прогремел взрыв
6 марта, в 14:50, в районе Марьинки в Донбассе мощный взрыв прогремел рядом с линией соприкосновения. Инцидент прокомментировал представитель ДНР.
«Сначала произошел сильный взрыв, а через 20 минут в 800-х метрах от месторасположения силовиков был замечен украинский вертолет», - говорится в сообщении.
5 марта в Донбассе введен очередной режим «тишины». Несмотря на это, ДНР за сутки несколько раз обвинила силовиков в нарушении перемирия. Данные подтверждает депутат Госдумы Алексей Журавлев, попавший под обстрел во время рабочего выезда.
Ранее о танках у линии соприкосновения говорили в ЛНР.
«Сначала произошел сильный взрыв, а через 20 минут в 800-х метрах от месторасположения силовиков был замечен украинский вертолет», - говорится в сообщении.
5 марта в Донбассе введен очередной режим «тишины». Несмотря на это, ДНР за сутки несколько раз обвинила силовиков в нарушении перемирия. Данные подтверждает депутат Госдумы Алексей Журавлев, попавший под обстрел во время рабочего выезда.
Ранее о танках у линии соприкосновения говорили в ЛНР.
Автор: Джанабилова Татьяна П