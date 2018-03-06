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exclusive / Наука

СМИ: В Австралии обнаружено старейшее послание в бутылке
На одном из пляжей Австралии в бутылке было обнаружено старейшее послание. Предполагается, что возраст находки составляет 132 года. Об этом сообщают местные СМИ.

СМИ: В Австралии обнаружено старейшее послание в бутылке


По данным журналистов, одна из местных жителей гуляла вдоль побережья в 180 км от населенного пункта Перт. Там она и заметила странную бутылку. Австралийка забрала находку с собой, поскольку ей показалось, что «морской сувенир» будет отлично смотреться на ее книжном шкафу.

Через некоторое время бутылку увидел один из родственников женщины. Открыв ее, он обнаружил послание. В записке указана дата – 12 июня 1886 года. Сообщается, что бутылку выбросили за борт немецкого судна «Паула» примерно с 950 км от австралийского побережья.

Женщина передала находку в музей. Сотрудники учреждения подтвердили, что бутылка имеет историческую ценность.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 19:08
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