Ученые нашли в стволовых клетках ген старения
Ученые обнаружили в составе стволовых клеток ген старения. Интернациональная группа исследователей нашла группу генов и переключателей, после мутации которых старение мозга становится более быстрым.
Клетки ЦНС постоянно отмирают, тогда как новые нейроны формируются по итогам деления стволовых клеток. С течением времени состояние последних становится хуже по причине изменений в активности ДНК. Исследователи выявили у мышей свыше 250 генов, которые имеют отношение к старению. В частности, ген Dbx2 у животных преклонного возраста увеличивал активность, тогда как иные гены отключались.
Ученые повысили интенсивность функционирования последнего у молодых стволовых клеток мозга, что поможет выявить признаки ускоренного старения. Как итог, рост стволовых клеток становился медленнее. Вдобавок, биологи обнаружили изменения в составе регуляторной системы, которая состоит из эпигенетических факторов: молекул, которые включают и отключают некоторые участки ДНК.
Исследователей считают, что понимание процесс старения мозга у грызунов окажет помощь в создании методики понижения активности стволовых клеток. Это поспособствует выявлению новых подходов к противостоянию таким заболеваниям, как слабоумие. Ученые планирую найти возможности для обновления регуляторной сети и подавления активности генов, имеющих отношение к старению.
Клетки ЦНС постоянно отмирают, тогда как новые нейроны формируются по итогам деления стволовых клеток. С течением времени состояние последних становится хуже по причине изменений в активности ДНК. Исследователи выявили у мышей свыше 250 генов, которые имеют отношение к старению. В частности, ген Dbx2 у животных преклонного возраста увеличивал активность, тогда как иные гены отключались.
Ученые повысили интенсивность функционирования последнего у молодых стволовых клеток мозга, что поможет выявить признаки ускоренного старения. Как итог, рост стволовых клеток становился медленнее. Вдобавок, биологи обнаружили изменения в составе регуляторной системы, которая состоит из эпигенетических факторов: молекул, которые включают и отключают некоторые участки ДНК.
Исследователей считают, что понимание процесс старения мозга у грызунов окажет помощь в создании методики понижения активности стволовых клеток. Это поспособствует выявлению новых подходов к противостоянию таким заболеваниям, как слабоумие. Ученые планирую найти возможности для обновления регуляторной сети и подавления активности генов, имеющих отношение к старению.
Автор: Валерий Антонов