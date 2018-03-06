Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018
exclusive / Наука

Ученые нашли в стволовых клетках ген старения
Ученые обнаружили в составе стволовых клеток ген старения. Интернациональная группа исследователей нашла группу генов и переключателей, после мутации которых старение мозга становится более быстрым.

Ученые нашли в стволовых клетках ген старения


Клетки ЦНС постоянно отмирают, тогда как новые нейроны формируются по итогам деления стволовых клеток. С течением времени состояние последних становится хуже по причине изменений в активности ДНК. Исследователи выявили у мышей свыше 250 генов, которые имеют отношение к старению. В частности, ген Dbx2 у животных преклонного возраста увеличивал активность, тогда как иные гены отключались.

Ученые повысили интенсивность функционирования последнего у молодых стволовых клеток мозга, что поможет выявить признаки ускоренного старения. Как итог, рост стволовых клеток становился медленнее. Вдобавок, биологи обнаружили изменения в составе регуляторной системы, которая состоит из эпигенетических факторов: молекул, которые включают и отключают некоторые участки ДНК.

Исследователей считают, что понимание процесс старения мозга у грызунов окажет помощь в создании методики понижения активности стволовых клеток. Это поспособствует выявлению новых подходов к противостоянию таким заболеваниям, как слабоумие. Ученые планирую найти возможности для обновления регуляторной сети и подавления активности генов, имеющих отношение к старению.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 19:21
Читайте также
Госпиталь Вишневского преуспел в пластической
В Генштабе Украины сообщили о возможности старта
Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам
Великобритания поддержала продление санкций
Путин не исключил, что роботы могут заменить
Порошенко продлил санкции против четырех банков
Порошенко назвал санкции против России
Эксперт оценил заявление о завершении газового
Украина возглавила список импортёров крымской
Глава госпиталя Вишневского генерал Есипов
В Новосибирскую область на мартовские праздники
Сатановский призвал не верить заявлениям Пенса
Добавление комментария
Последние новости
06.03, 23:20 Новые утечки намекают на скорый дебют Call of Duty:
06.03, 23:00 Lexus показал свой новый компактный кроссовер UX
06.03, 22:38 Учеными доказано нарушение законов физики в черных дырах
06.03, 22:18 У Филиппа Киркорова «нашёлся» родной брат
06.03, 22:00 Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в
06.03, 21:46 В России Caviar разработала дизайн iPhone с ядерной
06.03, 21:30 Модель Мария Лиман порадовала фанатов обнаженной грудью
06.03, 21:18 Госпиталь Вишневского преуспел в пластической хирургии и
06.03, 21:04 BMW представила четырехдверную версию возрожденной
06.03, 21:00 Киберслизень с искусственным интеллектом поможет понять
06.03, 20:49 Житель Владикавказа убил отца-ветерана
06.03, 20:26 Экс-участница «Дома-2» и певица Алена Валенсия решили
06.03, 20:21 Эксперты рассказали об уязвимости для взлома любого
06.03, 20:06 В Генштабе Украины сообщили о возможности старта новой
06.03, 20:00 Внедорожник DW Hower H5 с усиленной системой
06.03, 19:53 Два 13-летних мальчика разыскиваются в Вологде
06.03, 19:51 Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017
06.03, 19:49 Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял вину на себя
06.03, 19:46 В Чебоксарах пенсионерка забрала из садика чужую
06.03, 19:35 Найдена главная причина развития особо опасного рака