Путин не исключил, что роботы могут заменить некоторые профессии
Глава РФ Владимир Путин не исключил, что со временем роботы могут заменить людей в некоторых профессиях. Такое заявление политик сделал, выступая на Всероссийском форуме рабочей молодёжи.
По словам Путина, такая угроза действительно существует. Президент убежден, что такая тенденция наблюдалась на протяжении всей истории человечества, когда происходили новые технологические революции.
При этом Путин подчеркнул, что к данной ситуации нужно подготовиться заранее.
По словам Путина, такая угроза действительно существует. Президент убежден, что такая тенденция наблюдалась на протяжении всей истории человечества, когда происходили новые технологические революции.
При этом Путин подчеркнул, что к данной ситуации нужно подготовиться заранее.
Автор: Валерия Орлова