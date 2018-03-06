Найдена главная причина развития особо опасного рака
Ученые из Университета в Северной Каролине нашли причину развития опасного вида рака. По словам специалистов, метастазы в опухолях молочной железы могут развиваться из-за миграции сгустков злокачественных клеток.
Исследователи провели анализ разных участков ДНК у 16 пациенток с раком молочной железы на разных стадиях. В итоге оказалось, что клетки из вторичных очагов имеют ряд отличий друг от друга. Речь идет о профилях экспрессии генов, что характерно для новообразований родительского типа. Специалисты пришли к выводу, что метастазы в данном случае могут формироваться только в совокупностях органических соединений, оторвавшихся от очага.
Для эффективного сдерживания опухоли и противодействия распространению метастаз по всему организму нужно применять терапию комбинированного типа, которая будет нацелена на разные популяции клеток злокачественного характера в новых образованиях. Также перед началом лечения стоит определить агрессивность очагов и скоростью мутаций в том или ином виде клеток. Исследователи отмечают, что результаты опытов в будущем дадут возможность применить методику анализа очага в лечении самой опухоли.
Исследователи провели анализ разных участков ДНК у 16 пациенток с раком молочной железы на разных стадиях. В итоге оказалось, что клетки из вторичных очагов имеют ряд отличий друг от друга. Речь идет о профилях экспрессии генов, что характерно для новообразований родительского типа. Специалисты пришли к выводу, что метастазы в данном случае могут формироваться только в совокупностях органических соединений, оторвавшихся от очага.
Для эффективного сдерживания опухоли и противодействия распространению метастаз по всему организму нужно применять терапию комбинированного типа, которая будет нацелена на разные популяции клеток злокачественного характера в новых образованиях. Также перед началом лечения стоит определить агрессивность очагов и скоростью мутаций в том или ином виде клеток. Исследователи отмечают, что результаты опытов в будущем дадут возможность применить методику анализа очага в лечении самой опухоли.
Автор: Махов Артем