Екатерину Климову назвали ровесницей 16-летней дочери
Екатерина Климова разместила в своем Instagram фотоснимок, на котором она позирует вместе со своей 16-летней дочерью. Фанаты назвали популярную актрису ровесницей наследницы.
Совсем недавно Климова отмечала день рождения. Артистке исполнилось 40 лет. В Instagram знаменитости часто появляются разнообразные фотоснимки, на которых звезда телеэкранов постоянно удивляет поклонников своей внешностью. Многие пользователи Сети находятся под впечатлением от того, насколько молодо и замечательно выглядит актриса.
Фанатов Екатерины Климовой не перестает интересовать, как же она поддерживает свою фигуру и как сохраняет молодость кожи. На фотографиях героиня телесериалов выглядит лет на 10 моложе своего настоящего возраста. Звездная мама на снимке рядом с дочерью Елизаветой кажется старшей сестрой, но совсем непохожа на родительницу.
Комментаторы активно начали оставлять на страничке Климовой множество позитивных высказываний: «Красавицы!!!», «С днём рождения дочери! Екатерина, Вы великолепны», «Кать, тебе самой как 16!». Также исполнительницу романсов сравнили с подружкой Елизаветы. Фотоснимок собрал свыше 29000 позитивных отметки «Нравится» за короткий промежуток времени. Артистка – многодетная мама, у нее есть две дочки и два сына.
Совсем недавно Климова отмечала день рождения. Артистке исполнилось 40 лет. В Instagram знаменитости часто появляются разнообразные фотоснимки, на которых звезда телеэкранов постоянно удивляет поклонников своей внешностью. Многие пользователи Сети находятся под впечатлением от того, насколько молодо и замечательно выглядит актриса.
Фанатов Екатерины Климовой не перестает интересовать, как же она поддерживает свою фигуру и как сохраняет молодость кожи. На фотографиях героиня телесериалов выглядит лет на 10 моложе своего настоящего возраста. Звездная мама на снимке рядом с дочерью Елизаветой кажется старшей сестрой, но совсем непохожа на родительницу.
Комментаторы активно начали оставлять на страничке Климовой множество позитивных высказываний: «Красавицы!!!», «С днём рождения дочери! Екатерина, Вы великолепны», «Кать, тебе самой как 16!». Также исполнительницу романсов сравнили с подружкой Елизаветы. Фотоснимок собрал свыше 29000 позитивных отметки «Нравится» за короткий промежуток времени. Артистка – многодетная мама, у нее есть две дочки и два сына.
Автор: Элана Ал-Лами