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Ученые: Магнитные волны способны нагревать Солнце
Ученые из Королевского университета в Белфасте доказали, что магнитные волны, проходящие сквозь Солнце, могут быть ключом к нагреву его атмосферы и движению солнечного ветра. Материалы исследования появились в издании Nature Physics.

Ученые: Магнитные волны способны нагревать Солнце


В 1942 году шведский физик и инженер Ханнес Альфвен предсказал существование волны нового типа из-за магнетизма, действующего на плазму. С тех пор ученые пытаются доказать, что эти волны влияют на температурный режим.

«Впервые за 75 лет у нас появились доказательства. Наши исследования рассказывают, как явление Альфвена может работать в других областях, таких как энергетические реакторы и медицинские устройства», - рассказал Дэвид Джесс.

Ученые изучили солнечные пятна при помощи телескопа из Обсерватории NASA и Солнечного телескопа в Нью-Мексико. Пятна имеют поля, схожие с машинами для проведения МРТ. Разбив солнечный свет на его составные цвета, международная команда исследователей смогла изучить поведение определенных элементов из периодической таблицы в атмосфере солнца, включая кальций и железо. После того, как эти элементы были извлечены, в последовательности изображений обнаружили интенсивные вспышки света, имевшие отличительные черты волн Альфвена. Используя суперкомпьютеры, удалось доказать, что явление способно увеличивать температуру плазмы.

Ранее сообщалось о влиянии солнечных волн на земную погоду.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 16:51
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