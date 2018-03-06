Ученые: Магнитные волны способны нагревать Солнце
Ученые из Королевского университета в Белфасте доказали, что магнитные волны, проходящие сквозь Солнце, могут быть ключом к нагреву его атмосферы и движению солнечного ветра. Материалы исследования появились в издании Nature Physics.
В 1942 году шведский физик и инженер Ханнес Альфвен предсказал существование волны нового типа из-за магнетизма, действующего на плазму. С тех пор ученые пытаются доказать, что эти волны влияют на температурный режим.
«Впервые за 75 лет у нас появились доказательства. Наши исследования рассказывают, как явление Альфвена может работать в других областях, таких как энергетические реакторы и медицинские устройства», - рассказал Дэвид Джесс.
Ученые изучили солнечные пятна при помощи телескопа из Обсерватории NASA и Солнечного телескопа в Нью-Мексико. Пятна имеют поля, схожие с машинами для проведения МРТ. Разбив солнечный свет на его составные цвета, международная команда исследователей смогла изучить поведение определенных элементов из периодической таблицы в атмосфере солнца, включая кальций и железо. После того, как эти элементы были извлечены, в последовательности изображений обнаружили интенсивные вспышки света, имевшие отличительные черты волн Альфвена. Используя суперкомпьютеры, удалось доказать, что явление способно увеличивать температуру плазмы.
Ранее сообщалось о влиянии солнечных волн на земную погоду.
В 1942 году шведский физик и инженер Ханнес Альфвен предсказал существование волны нового типа из-за магнетизма, действующего на плазму. С тех пор ученые пытаются доказать, что эти волны влияют на температурный режим.
«Впервые за 75 лет у нас появились доказательства. Наши исследования рассказывают, как явление Альфвена может работать в других областях, таких как энергетические реакторы и медицинские устройства», - рассказал Дэвид Джесс.
Ученые изучили солнечные пятна при помощи телескопа из Обсерватории NASA и Солнечного телескопа в Нью-Мексико. Пятна имеют поля, схожие с машинами для проведения МРТ. Разбив солнечный свет на его составные цвета, международная команда исследователей смогла изучить поведение определенных элементов из периодической таблицы в атмосфере солнца, включая кальций и железо. После того, как эти элементы были извлечены, в последовательности изображений обнаружили интенсивные вспышки света, имевшие отличительные черты волн Альфвена. Используя суперкомпьютеры, удалось доказать, что явление способно увеличивать температуру плазмы.
Ранее сообщалось о влиянии солнечных волн на земную погоду.
Автор: Джанабилова Татьяна П