Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018
exclusive / Авто

Дизайн будущих Hyundai показали на прототипе без фар
Дизайн будущих автомобилей марки Hyundai показали на концепте транспортного средства без фар. В рамках мотор-шоу в Женеве бренд презентовал Hyundai Le Fil Rouge, выполненный в современном стиле.

Дизайн будущих Hyundai показали на прототипе без фар


Новинка должна дать поклонникам бренда представление о направлении его развития в будущем. На снимках представлен автомобиль, визуально напоминающий последнее поколение Tesla. Главным отличием транспортного средства станет отсутствие выделенной оптики. Все сигнальные огни расположатся под специальной решеткой.

Дизайнерская концепция, разработанная брендом, получила название Sensuous Sportiness. Она представляет собой совмещение футуристического и спортивного стилей, которые в симбиозе дают оригинальное представление о будущем автопрома. Представители компании Hyundai отметили, что вся линейка автомобилей с 2019 года будет разрабатываться именно по канонам Sensuous Sportiness.

Le Fil Rouge переводится с французского языка как «связующая нить». Концепт-кар должен будет соединить в себе классический и современный стили.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 01:30
Читайте также
Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд
Алина Кабаева скрыла фигуру на соревнованиях в
Госпиталь Вишневского преуспел в пластической
В Генштабе Украины сообщили о возможности старта
Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам
Великобритания поддержала продление санкций
Путин не исключил, что роботы могут заменить
Порошенко продлил санкции против четырех банков
Порошенко назвал санкции против России
Эксперт оценил заявление о завершении газового
Украина возглавила список импортёров крымской
Глава госпиталя Вишневского генерал Есипов
Добавление комментария
Последние новости
07.03, 11:47 Стали известны дата и место презентации смартфона Xiaomi
07.03, 11:41 В массовом ДТП в Ростове столкнулись порядка 50
07.03, 11:35 В четверг в одну линию выстроятся Луна и четыре планеты
07.03, 11:30 Звезда сериала "Дневники вампира" потеряла ребёнка
07.03, 11:29 В Прикамье 10 лет насиловавший в подъездах детей мужчина
07.03, 11:26 На автосалоне в Женеве представили серийный летающий
07.03, 11:21 Vivo X21 может получить сканер отпечатков пальцев
07.03, 11:12 В Воронежской области пенсионер с ножом попытался
07.03, 11:12 Ани Лорак опубликовала трогательную фотографию с мамой и
07.03, 11:01 Компания Kia показала дизайн седана Quoris нового
07.03, 11:01 Полуобнаженная Ольга Бузова через окно “засветила”
07.03, 10:54 В Киеве у метро взорвались две гранаты
07.03, 10:52 Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд рублей
07.03, 10:38 В Уфе автоледи на иномарке протаранила электроопору
07.03, 10:29 "Земля расколется": Появилась новая версия расшифровки
07.03, 10:17 В Челябинске злоумышленники убили пенсионерку с сыном
07.03, 10:10 Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под
07.03, 09:46 Учёные: Астрономические диски могут описывать формулу
07.03, 09:33 Повредившая ногу Ольга Бузова приедет в Липецк делать МРТ
07.03, 09:30 У Эвелины Бледанс появился богатый жених