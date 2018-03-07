Дизайн будущих Hyundai показали на прототипе без фар
Дизайн будущих автомобилей марки Hyundai показали на концепте транспортного средства без фар. В рамках мотор-шоу в Женеве бренд презентовал Hyundai Le Fil Rouge, выполненный в современном стиле.
Новинка должна дать поклонникам бренда представление о направлении его развития в будущем. На снимках представлен автомобиль, визуально напоминающий последнее поколение Tesla. Главным отличием транспортного средства станет отсутствие выделенной оптики. Все сигнальные огни расположатся под специальной решеткой.
Дизайнерская концепция, разработанная брендом, получила название Sensuous Sportiness. Она представляет собой совмещение футуристического и спортивного стилей, которые в симбиозе дают оригинальное представление о будущем автопрома. Представители компании Hyundai отметили, что вся линейка автомобилей с 2019 года будет разрабатываться именно по канонам Sensuous Sportiness.
Le Fil Rouge переводится с французского языка как «связующая нить». Концепт-кар должен будет соединить в себе классический и современный стили.
Новинка должна дать поклонникам бренда представление о направлении его развития в будущем. На снимках представлен автомобиль, визуально напоминающий последнее поколение Tesla. Главным отличием транспортного средства станет отсутствие выделенной оптики. Все сигнальные огни расположатся под специальной решеткой.
Дизайнерская концепция, разработанная брендом, получила название Sensuous Sportiness. Она представляет собой совмещение футуристического и спортивного стилей, которые в симбиозе дают оригинальное представление о будущем автопрома. Представители компании Hyundai отметили, что вся линейка автомобилей с 2019 года будет разрабатываться именно по канонам Sensuous Sportiness.
Le Fil Rouge переводится с французского языка как «связующая нить». Концепт-кар должен будет соединить в себе классический и современный стили.
Автор: Махов Артем