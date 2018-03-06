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Глава госпиталя Вишневского генерал Есипов рассуждает о коррупции среди врачей 90-х
Далеко не каждому известно, какие неординарные ситуации имели место в жизни будущего генерала Есипова. Ведь перед тем, как получить свои погоны и возглавить госпиталь Вишневского, он должен был преодолеть немало трудностей и препятствий, о которых далее и пойдет речь.

С чего начиналась карьера генерала Есипова до работы в госпитале Вишневского


Есипов Александр Владимирович в середине 90-ых окончил 1-ый факультет Военно-медицинской академии, а именно факультет руководящего медицинского состава. Затем, как и остальные военные, получил распределение и отправился в город Красногорск. Он был направлен в госпиталь Вишневского и тогда был полностью уверен, что ему суждено защищать Родину. Но оказалось, что в подобные лечебные заведения обычно направляют врачей из войск, а не академиков. Поэтому перспектив для Есипова там не было. Кроме того, будущие коллеги отнеслись к Александру Владимировичу с опаской, ведь он был академиком в среде военных.
Глава госпиталя Вишневского генерал Есипов рассуждает о коррупции среди врачей 90-х

Но будущий генерал имел крепкий стержень и не опустил руки. Он принял решение присоединиться к команде Дубровских Анатолия Владимировича, который, в то время, был начальником урологического отделения, и выйти из заштатного госпиталя. Следует отметить, что Дубровских был талантливым и опытным врачом с уникальными навыками управленца-администратора. Такие навыки в конце девяностых были просто жизненно необходимы, ведь обеспечивать стабильное функционирование отделения, а также удерживать опытных медиков на военной службе было крайне тяжело.

Воспоминания


Генерал Есипов вспоминает, как ему и Владимиру Васильевичу Шичанину, который на тот момент был начальником лечебного заведения, приходилось нелегко и чего только они не делали для того, чтобы госпиталь оставался «на плаву». Например, терапевты после суточного дежурства в госпитале осуществляли медосмотры в различных коммерческих фирмах. Сам же Есипов, будучи тогда урологом, иногда проводил частные консультации начальникам тех же фирм, а они уже, в свою очередь, за данные услуги приобретали для госпиталя определенные дорогие лекарства, платили за ремонт палат, а иногда покупали кое-какое оборудование. При этом данная деятельность врачей госпиталя проходила вопреки Уставу, категорически запрещавшему заниматься военнослужащим любым видом коммерческой деятельности. Вот такие обстоятельства и заставили стать Александра Есипова коррупционером. Но о содеянных поступках он не жалеет, ведь тогда такое было время. На лечение пациентов-бюджетников выдавалась аскорбинка, а остальные медикаменты и оборудование необходимо было доставать самим.

Однако Есипов был вознаграждён за свои труды. Владимир Шичанин, возглавлявший тогда госпиталь, по достоинству оценил труд и старания молодого специалиста. Он попросил стать научным руководителем Александра Владимировича врача Лоран Олега Борисовича, который в тот период опекался отечественной медициной. Высококвалифицированный доктор помог Есипову защитить кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию, которые и помогли получить ему погоны и занять руководящую должность крупного преуспевающего госпиталя.

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Автор: Роман
Сегодня, 17:04
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