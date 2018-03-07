McLaren сделает 75 трековых суперкаров McLaren Senna GTR
Гиперкар McLaren Senna отличается прижимной силой в 1 тонну. Компания-производитель представила трековую версию модели с индексом GTR. Суммарно планируется выпустить 75 экземпляров модели. Они будут собраны вручную до конца 2019 года.
Дебют новинки, цена которой достигает 1 млн фунтов стерлингов, прошла во время Женевского автосалона. Суперкар оснастили новым аэродинамическим оперением. Речь касается сплиттера крупного размера, нового диффузора, а также прочих элементов в дверях, включая крыльях иной формы. Причиной изменений стало расширение колеи. Все указанные элементы дают возможность сформировать 1 тонну прижимной силы.
McLaren Senna GTR получит гоночную трансмиссию, перенастроенную подвеску, более производительный двигатель. Стандартная модификация модели получит турбированный силовой агрегат V8 объемом 4 литра с производительностью 800 «лошадок». Модификация GTR получит на 25 л.с. больше.
Подробные ТТХ McLaren Senna GTR будут объявлены несколько позднее. Британский автопроизводитель сообщил, что модель создавалась на базе монокока, применявшегося для базового варианта Senna. Представители компании подчеркнули, что GTR-модификация станет наиболее быстрым авто марки на треке, исключая болиды «Формулы-1».
Дебют новинки, цена которой достигает 1 млн фунтов стерлингов, прошла во время Женевского автосалона. Суперкар оснастили новым аэродинамическим оперением. Речь касается сплиттера крупного размера, нового диффузора, а также прочих элементов в дверях, включая крыльях иной формы. Причиной изменений стало расширение колеи. Все указанные элементы дают возможность сформировать 1 тонну прижимной силы.
McLaren Senna GTR получит гоночную трансмиссию, перенастроенную подвеску, более производительный двигатель. Стандартная модификация модели получит турбированный силовой агрегат V8 объемом 4 литра с производительностью 800 «лошадок». Модификация GTR получит на 25 л.с. больше.
Подробные ТТХ McLaren Senna GTR будут объявлены несколько позднее. Британский автопроизводитель сообщил, что модель создавалась на базе монокока, применявшегося для базового варианта Senna. Представители компании подчеркнули, что GTR-модификация станет наиболее быстрым авто марки на треке, исключая болиды «Формулы-1».
Автор: Валерий Антонов