Продажи совместного предприятия GM и АвтоВАЗа выросли в феврале на 4,3%
По итогам февраля 2018 года совместному предприятию General Motors и АвтоВАЗа удалось реализовать свыше 2,3 тысячи транспортных средств. Показатель превышает уровень прошлогодний уровень продаж на 4,3%.
По информации комитета автопроизводителей АНБ, автомобиль Chevrolet Niva вошел в рейтинг 25 самых продаваемых новых легковых, а также легких коммерческих машин. С начала года продажи данной модели выросли до 4,08 штук. Прирост составила порядка 4,6%.
Сборка автомобилей Chevrolet Niva осуществляется уже 16 лет. Производственный процесс проходит на совместном предприятии автобрендов.
По информации комитета автопроизводителей АНБ, автомобиль Chevrolet Niva вошел в рейтинг 25 самых продаваемых новых легковых, а также легких коммерческих машин. С начала года продажи данной модели выросли до 4,08 штук. Прирост составила порядка 4,6%.
Сборка автомобилей Chevrolet Niva осуществляется уже 16 лет. Производственный процесс проходит на совместном предприятии автобрендов.
Автор: Валерия Орлова