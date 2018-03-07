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Продажи совместного предприятия GM и АвтоВАЗа выросли в феврале на 4,3%
По итогам февраля 2018 года совместному предприятию General Motors и АвтоВАЗа удалось реализовать свыше 2,3 тысячи транспортных средств. Показатель превышает уровень прошлогодний уровень продаж на 4,3%.

Продажи совместного предприятия GM и АвтоВАЗа выросли в феврале на 4,3%


По информации комитета автопроизводителей АНБ, автомобиль Chevrolet Niva вошел в рейтинг 25 самых продаваемых новых легковых, а также легких коммерческих машин. С начала года продажи данной модели выросли до 4,08 штук. Прирост составила порядка 4,6%.

Сборка автомобилей Chevrolet Niva осуществляется уже 16 лет. Производственный процесс проходит на совместном предприятии автобрендов.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 05:00
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