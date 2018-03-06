На аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолёт Ан-26
В Сирии рядом с аэропортом Хмеймим потерпел крушение российский самолет Ан-26. По предварительной информации, борт не долетел до места посадки примерно 500 метров.
На борту самолета на момент происшествия находились 26 пассажиров и члены экипажа. По информации от Минобороны России, все они погибли на месте. Точные причины падения пока установить не удалось. В ведомстве отметили, что борт начал заходить на посадку, но резко потерял высоту, ввиду чего врезался в землю.
На борту самолета на момент происшествия находились 26 пассажиров и члены экипажа. По информации от Минобороны России, все они погибли на месте. Точные причины падения пока установить не удалось. В ведомстве отметили, что борт начал заходить на посадку, но резко потерял высоту, ввиду чего врезался в землю.
Автор: Махов Артем