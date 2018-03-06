Со дня открытия Южного полюса прошло 106 лет
Со дня открытия Южного полюса прошло 106 лет. В 1912 году, 7 марта, до него добрался исследователь Роальд Амундсен из тасманского городка Хобарт.
Собираясь в путешествие, ученый из Норвегии планировал первым в мире достигнуть берегов загадочной Арктики и покорить весь Северный полюс. Добраться до цели Амундсен хотел через воды Берингова пролива, но пока шли подготовительные процедуры и собиралась команда Роберт Пири и Фредерик Кук сделали открытие, поэтому Амундсен нацелился на Антарктиду.
Ученый добрался до Южного полюса в 1911 году, но смог сообщить об открытии только спустя полгода.
Собираясь в путешествие, ученый из Норвегии планировал первым в мире достигнуть берегов загадочной Арктики и покорить весь Северный полюс. Добраться до цели Амундсен хотел через воды Берингова пролива, но пока шли подготовительные процедуры и собиралась команда Роберт Пири и Фредерик Кук сделали открытие, поэтому Амундсен нацелился на Антарктиду.
Ученый добрался до Южного полюса в 1911 году, но смог сообщить об открытии только спустя полгода.
Автор: Джанабилова Татьяна П