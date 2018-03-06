В МО РФ назвали предварительную причину крушения самолёта Ан-26 на базе в Сирии
В Минобороны России навали возможную причину крушения российского самолета Ан-26 в Сирии. По предварительным данным, борт мог потерять высоту из-за технической неисправности.
Также в ведомстве отметили, что никакого «огневого» воздействия на борт зафиксировано не было. В настоящее время работает специальная комиссия, которая выясняет возможные причины крушения самолета.
На борту российского транспортного самолета находились 32 человека, 26 из которых были пассажирами, а остальные – членами экипажа. По предварительной информации, все они скончались на месте.
Также в ведомстве отметили, что никакого «огневого» воздействия на борт зафиксировано не было. В настоящее время работает специальная комиссия, которая выясняет возможные причины крушения самолета.
На борту российского транспортного самолета находились 32 человека, 26 из которых были пассажирами, а остальные – членами экипажа. По предварительной информации, все они скончались на месте.
Автор: Махов Артем