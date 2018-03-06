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BMW представила четырехдверную версию возрожденной «восьмерки»
Баварский концерн BMW в рамках Женевского автосалона показал долгожданную «восьмерку». Модель получила название M8 Gran Coupe. Серийное производство автомобиля начнется в следующем году.

BMW представила четырехдверную версию возрожденной «восьмерки»


Основные стилистические элементы BMW M8 Gran Coupe позаимствовало у прототипа купе 8-Series, презентация которого состоялась в мае прошлого года. Автомобиль обзавелся трапециевидными ходовыми огнями, большими колесными дисками, агрессивными кузовными элементами, патрубками выпускной системы золотого оттенка.

Предполагается, что под капотом серийной версии будет расположен 4,4-литровый битурбированный мотор, осуществляющий работу с 8-диапазонной АКПП и системой полного привода. Аналогичный силовой агрегат должна иметь и заряженная модификация BMW M8 Gran Coupe. Отдача движка превысит 600 лошадиных сил. Такое транспортное средство сможет набирать первые 100 километров менее чем за три секунды.

Если говорить о премьере серийного варианта авто, то она должна состояться летом нынешнего года. Наиболее популярные модификации станут предлагаться клиентам с 6- и 8-цилиндровыми силовыми агрегатами. Также в линейку должен войти 3-литровый дизельный движок, выдающий 400 лошадиных сил.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 21:04
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