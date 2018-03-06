Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017 года
Журналисты издания Forbes составили топ самых богатых людей в мире. В 2017 году лидером впервые удалось стать владельцу Amazon Джеффу Безосу.
Состояние бизнесмена оценили в 112 млрд долл.. Безос стал первым человеком в истории, у которого сумма состояния превысила порог в 100 млрд долл. Впервые предприниматель оказался в тройке лидеров только в прошлом году.
Вторым оказался Билл Гейтс, являющийся сооснователем Microsoft. Его состоянии оценили в 90 млрд долл. Ранее он был в этом рейтинге первым. Тройку лидеров же удалось замкнуть инвестору Уоррену Баффету с показателем 84 млрд долл. В топе также оказались две женщины: Алиса Уолтон, наследница сети магазинов Wal-Mart ,и Франсуаза Бетанкур-Майерс, владелица 33% акций бренда L'Oreal.
На этот раз в списке оказались 2208 миллиардеров, проживающих в 72-х странах мира. Среднее состояние каждого из них составляет 4,1 млрд долл. В списке американцев оказалось 585 человек. На втором месте по данному критерию находится Китай.
Состояние бизнесмена оценили в 112 млрд долл.. Безос стал первым человеком в истории, у которого сумма состояния превысила порог в 100 млрд долл. Впервые предприниматель оказался в тройке лидеров только в прошлом году.
Вторым оказался Билл Гейтс, являющийся сооснователем Microsoft. Его состоянии оценили в 90 млрд долл. Ранее он был в этом рейтинге первым. Тройку лидеров же удалось замкнуть инвестору Уоррену Баффету с показателем 84 млрд долл. В топе также оказались две женщины: Алиса Уолтон, наследница сети магазинов Wal-Mart ,и Франсуаза Бетанкур-Майерс, владелица 33% акций бренда L'Oreal.
На этот раз в списке оказались 2208 миллиардеров, проживающих в 72-х странах мира. Среднее состояние каждого из них составляет 4,1 млрд долл. В списке американцев оказалось 585 человек. На втором месте по данному критерию находится Китай.
Автор: Валерия Орлова