Порошенко назвал санкции против России эффективным механизмом
Петр Порошенко назвал санкции против России эффективным механизмом. Соответствующее заявление президент Украины сделал во время интервью изданию Financial Times.
«Без оптимистичного настроя управлять страной в условиях непрекращающейся войны, нельзя. Мне удавалось видеть хорошие стороны и в более сложных ситуациях, которые мы с вами пережили в 2014 году. Санкции против РФ введены 3,5 года назад и за это время показали свою эффективность», - заявил украинский лидер.
Россия старается вести пропаганду хорошей жизни, но она является обманом. Санкции работают очень хорошо, и грамотные люди об этом знают.
Ранее Порошенко назвал главную проблему Украины.
«Без оптимистичного настроя управлять страной в условиях непрекращающейся войны, нельзя. Мне удавалось видеть хорошие стороны и в более сложных ситуациях, которые мы с вами пережили в 2014 году. Санкции против РФ введены 3,5 года назад и за это время показали свою эффективность», - заявил украинский лидер.
Россия старается вести пропаганду хорошей жизни, но она является обманом. Санкции работают очень хорошо, и грамотные люди об этом знают.
Ранее Порошенко назвал главную проблему Украины.
Автор: Джанабилова Татьяна П