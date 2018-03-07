Ученые выяснили, где прячется планета-убийца Нибиру
Ученые рассказали о местонахождении планеты-убийцы Нибиру. На хостинге YouTube появился ролик, на котором запечатлен странный объект, визуально напоминающий Солнце.
На видео видно, что объект на протяжении нескольких минут находится в одном положении, после чего начинает светиться еще ярче. Пользователи интернета отметили, что также сталкивались с подобными НЛО. Некоторые предположили, что объект является планетой Нибиру, продолжающей постепенно приближаться к Земле.
Уфологи, обнародовавшие ролик, сообщили, что Нибиру может уничтожить Землю в ближайшем будущем, о чем свидетельствует приближение планеты на потенциально опасное расстояние. Точное происхождение данного свечения выяснить не удалось. Пользователи сети не исключают, что на самом деле объект может быть металлическим беспилотником, корпус которого просто отразил солнечный свет.
На видео видно, что объект на протяжении нескольких минут находится в одном положении, после чего начинает светиться еще ярче. Пользователи интернета отметили, что также сталкивались с подобными НЛО. Некоторые предположили, что объект является планетой Нибиру, продолжающей постепенно приближаться к Земле.
Уфологи, обнародовавшие ролик, сообщили, что Нибиру может уничтожить Землю в ближайшем будущем, о чем свидетельствует приближение планеты на потенциально опасное расстояние. Точное происхождение данного свечения выяснить не удалось. Пользователи сети не исключают, что на самом деле объект может быть металлическим беспилотником, корпус которого просто отразил солнечный свет.
Автор: Махов Артем