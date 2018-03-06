Два 13-летних мальчика разыскиваются в Вологде
В Вологде сотрудники полиции начали разыскивать двух 13-летних мальчиков. Они ушли из дома в прошедший понедельник, 5 марта, и до сих пор не вернулись.
Сообщатся, что оба подростка рождены в январе 2015 года. Рост одного из них составляет примерно 135 см, телосложение – худощавое, волосы – короткие, русые. Из дома школьник ушел в черной куртке с мехом на капюшоне, черной шапке, темных брюках и черно-серых кроссовках.
Рост второго пропавшего составил 160 сантиметров. Он имеет светлые волосы и худощавое телосложение. В день пропажи мальчик был одет в куртку с зелеными вставками и синие джинсы. На ногах у него находились черные кроссовки с белой подошвой.
Полиция просит всех сообщить информацию о пропавших в ближайшее отделение Вологоды, если такая имеется.
Сообщатся, что оба подростка рождены в январе 2015 года. Рост одного из них составляет примерно 135 см, телосложение – худощавое, волосы – короткие, русые. Из дома школьник ушел в черной куртке с мехом на капюшоне, черной шапке, темных брюках и черно-серых кроссовках.
Рост второго пропавшего составил 160 сантиметров. Он имеет светлые волосы и худощавое телосложение. В день пропажи мальчик был одет в куртку с зелеными вставками и синие джинсы. На ногах у него находились черные кроссовки с белой подошвой.
Полиция просит всех сообщить информацию о пропавших в ближайшее отделение Вологоды, если такая имеется.
Автор: Валерия Орлова