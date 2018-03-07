Алина Кабаева скрыла фигуру на соревнованиях в свою честь
Алина Кабаева скрыла фигуру на соревнованиях в свою честь под черным балахоном. Фотография, на которой позирует известная гимнастка, вызвала спорную реакцию среди интернет-пользователей: так, многие были уверены, что спортсменка «изрядно располнела», поэтому и надела свободную одежду.
Так, на турнире Кабаева появилась в наряде темного цвета. Несмотря на критикующие ее фигуру комментарии, многие подписчики все же настаивали на том, что гимнастка «наоборот постройнела», а на снимке смотрится очень элегантно и стильно.
«Гран-При 2018!» - подписала спортсменка очередную фотографию. На фото она позирует вместе с другими гимнастками. Фото было выложено сегодня и успело собрать свыше четырех тысяч пользовательских «лайков».
Так, на турнире Кабаева появилась в наряде темного цвета. Несмотря на критикующие ее фигуру комментарии, многие подписчики все же настаивали на том, что гимнастка «наоборот постройнела», а на снимке смотрится очень элегантно и стильно.
«Гран-При 2018!» - подписала спортсменка очередную фотографию. На фото она позирует вместе с другими гимнастками. Фото было выложено сегодня и успело собрать свыше четырех тысяч пользовательских «лайков».
Автор: Сёмина Виктория