Порошенко продлил санкции против четырех банков России
Петр Порошенко, порассуждав об эффективности давления на Россию, продлил санкции против четырех банков. Сведения предоставила пресс-служба президента Украины.
Согласно указу за номером 57 от 2018 года, Петр Порошенко одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны страны продлить индивидуальные экономические и другие ограничительные меры в отношении финансовых структур России. Постановление вступает в законную силу со дня обнародования в СМИ.
Ранее Порошенко принял закон о приватизации.
Согласно указу за номером 57 от 2018 года, Петр Порошенко одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны страны продлить индивидуальные экономические и другие ограничительные меры в отношении финансовых структур России. Постановление вступает в законную силу со дня обнародования в СМИ.
Ранее Порошенко принял закон о приватизации.
Автор: Джанабилова Татьяна П