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Экс-участница «Дома-2» и певица Алена Валенсия решили перепеть Ольгу Бузову
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас и популярная певица Алена Валенсия заявили о своем решении перепеть известную артистку Ольгу Бузову. Знаменитости признались, что у них в отличие от бывшей телеведущей одиозного проекта есть голоса.

Экс-участница «Дома-2» и певица Алена Валенсия решили перепеть Ольгу Бузову


В июне 2017 года Гозиас и ее возлюбленный Константин Иванов объявили о заключении брака. Однако семейная жизнь экс-участницы «Дома-2» и любимца женской аудитории участника телестройки не сложилась. Супруги прожили вместе всего лишь несколько месяцев, после чего сообщили о расставании.

В настоящее время в планах Александры Гозиас – покорение вершин музыкальной сферы шоу-бизнеса. Помогает 27-летней экс-участнице телестройки «Дом-2» Алена Валенсия. Талантливая девушка является автором песен, которые сама исполняет на сцене. Она училась в «Гнесинке» вместе с популярной исполнительницей Полиной Гагариной. Участвовала и прошла отбор на «Фабрику звезд», однако выбор сделала в пользу учебы. Музыкальные композиции певицы нашли своего слушателя на радио России, также ее хиты знают в Украине и в странах СНГ. Гозиас познакомилась с творческой деятельностью Валенсии, и в результате появился новый дуэт.

Александра Гозиас призналась, что вместе с Аленой Валенсией мечтает перепеть Ольгу Бузову. Знаменитые артистки сообщили о скором выходе песни под названием «Фантом», в которой затрагивается реальность, где мужчины не совершают мужские поступки, а женщины идеальны, но разделяют одиночество.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 20:26
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