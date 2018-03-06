Экс-участница «Дома-2» и певица Алена Валенсия решили перепеть Ольгу Бузову
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас и популярная певица Алена Валенсия заявили о своем решении перепеть известную артистку Ольгу Бузову. Знаменитости признались, что у них в отличие от бывшей телеведущей одиозного проекта есть голоса.
В июне 2017 года Гозиас и ее возлюбленный Константин Иванов объявили о заключении брака. Однако семейная жизнь экс-участницы «Дома-2» и любимца женской аудитории участника телестройки не сложилась. Супруги прожили вместе всего лишь несколько месяцев, после чего сообщили о расставании.
В настоящее время в планах Александры Гозиас – покорение вершин музыкальной сферы шоу-бизнеса. Помогает 27-летней экс-участнице телестройки «Дом-2» Алена Валенсия. Талантливая девушка является автором песен, которые сама исполняет на сцене. Она училась в «Гнесинке» вместе с популярной исполнительницей Полиной Гагариной. Участвовала и прошла отбор на «Фабрику звезд», однако выбор сделала в пользу учебы. Музыкальные композиции певицы нашли своего слушателя на радио России, также ее хиты знают в Украине и в странах СНГ. Гозиас познакомилась с творческой деятельностью Валенсии, и в результате появился новый дуэт.
Александра Гозиас призналась, что вместе с Аленой Валенсией мечтает перепеть Ольгу Бузову. Знаменитые артистки сообщили о скором выходе песни под названием «Фантом», в которой затрагивается реальность, где мужчины не совершают мужские поступки, а женщины идеальны, но разделяют одиночество.
В июне 2017 года Гозиас и ее возлюбленный Константин Иванов объявили о заключении брака. Однако семейная жизнь экс-участницы «Дома-2» и любимца женской аудитории участника телестройки не сложилась. Супруги прожили вместе всего лишь несколько месяцев, после чего сообщили о расставании.
В настоящее время в планах Александры Гозиас – покорение вершин музыкальной сферы шоу-бизнеса. Помогает 27-летней экс-участнице телестройки «Дом-2» Алена Валенсия. Талантливая девушка является автором песен, которые сама исполняет на сцене. Она училась в «Гнесинке» вместе с популярной исполнительницей Полиной Гагариной. Участвовала и прошла отбор на «Фабрику звезд», однако выбор сделала в пользу учебы. Музыкальные композиции певицы нашли своего слушателя на радио России, также ее хиты знают в Украине и в странах СНГ. Гозиас познакомилась с творческой деятельностью Валенсии, и в результате появился новый дуэт.
Александра Гозиас призналась, что вместе с Аленой Валенсией мечтает перепеть Ольгу Бузову. Знаменитые артистки сообщили о скором выходе песни под названием «Фантом», в которой затрагивается реальность, где мужчины не совершают мужские поступки, а женщины идеальны, но разделяют одиночество.
Автор: Элана Ал-Лами