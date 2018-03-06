В Ростове мужчина с кинжалом захватил заложника на улице
В Ростове мужчина захватил на улице заложника. Инцидент случился на проспекте Стачек. Злоумышленник угрожал потерпевшему кинжалом.
Как сообщают СМИ, незадолго перед этим мужчина двигался вдоль дороги и бросался на проезжающие мимо автомобили, бил их кулаками. В итоге схватил одного из прохожих за куртку и удерживал его под угрозой расправы. Когда мужчины из расположенного поблизости автосервиса попытались спасти заложника, к месту прибыл наряд полиции. Мужчина не испугался правоохранителей и продолжил удерживать жертву.
В соответствии со словами очевидцев, полиция была вынуждена сделать ряд предупредительных выстрелов в воздух. В итоге они спасли заложника из рук нарушителя общественного спокойствия. На сегодня с ним проводятся переговоры.
Как сообщают СМИ, незадолго перед этим мужчина двигался вдоль дороги и бросался на проезжающие мимо автомобили, бил их кулаками. В итоге схватил одного из прохожих за куртку и удерживал его под угрозой расправы. Когда мужчины из расположенного поблизости автосервиса попытались спасти заложника, к месту прибыл наряд полиции. Мужчина не испугался правоохранителей и продолжил удерживать жертву.
В соответствии со словами очевидцев, полиция была вынуждена сделать ряд предупредительных выстрелов в воздух. В итоге они спасли заложника из рук нарушителя общественного спокойствия. На сегодня с ним проводятся переговоры.
Автор: Валерий Антонов