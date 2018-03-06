Великобритания поддержала продление санкций против РФ
Великобритания выступила в поддержку продления санкций против РФ. Страна проведет рассмотрение возможности ввода дополнительных мер в случае подтверждения версии о «российском следе» в происшествии в Солсбери.
Накануне полиция Уилтшира рассказала, что 2 человека пребывают в критическом состоянии по причине отравления неизвестным веществом. Было подтверждено, что речь касается экс-полковника ГРУ и его дочери. Они получил убежище на территории Великобритании после того, как в 2010-м был совершен обмен разведчиками РФ и США. В тот раз российская сторона получила 10 человек, включая Анну Чапман.
Подчеркивается, что британское правительство реагирует на каждое нарушение интернационального права РФ. Глава британского МИД Борис Джонсон сообщил, что не показывает пальцем, однако гибель невинных на земле его страны не будет оставаться безнаказанной. Он отметил, что при противостоянии РФ в процессе отстаивания собственных принципов государство может заплатить некую цену, однако выразил надежду, что обе палат парламента поддержат продолжение данной линии.
Накануне полиция Уилтшира рассказала, что 2 человека пребывают в критическом состоянии по причине отравления неизвестным веществом. Было подтверждено, что речь касается экс-полковника ГРУ и его дочери. Они получил убежище на территории Великобритании после того, как в 2010-м был совершен обмен разведчиками РФ и США. В тот раз российская сторона получила 10 человек, включая Анну Чапман.
Подчеркивается, что британское правительство реагирует на каждое нарушение интернационального права РФ. Глава британского МИД Борис Джонсон сообщил, что не показывает пальцем, однако гибель невинных на земле его страны не будет оставаться безнаказанной. Он отметил, что при противостоянии РФ в процессе отстаивания собственных принципов государство может заплатить некую цену, однако выразил надежду, что обе палат парламента поддержат продолжение данной линии.
Автор: Валерий Антонов