"Судьба человека": Дмитрий Маликов признался в избиении собственной жены
Дмитрий Маликов признался, что поднимал руку на супругу. В рамках программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым исполнитель рассказал, что инцидент произошел лишь однажды, когда он вернулся со своего дня рождения в состоянии алкогольного опьянения.
По словам супруги Маликова, однажды он вернулся домой поздней ночью. Тогда он пришел со следами помады на одежде и в женских блестках. Жена сразу же накинулась на него, но певец ударил ее в ответ. После этого он долгое время извинялся, так как просто потерял контроль над собой под воздействием спиртного.
«Я праздновал день рождения, а друзья меня немного напоили. Моя жена всегда была мудрым человеком. Я просто объяснил ей, что такое иногда бывает. Она поняла меня и сказала, что на дураков не обижаются», - рассказал Маликов.
По словам артиста, он познакомился с супругой при очень романтических обстоятельствах. Он был в гостях и смотрел фотоальбом товарища. Там он заметил «девушку неописуемой красоты», с которой сразу же решил встретиться».
По словам супруги Маликова, однажды он вернулся домой поздней ночью. Тогда он пришел со следами помады на одежде и в женских блестках. Жена сразу же накинулась на него, но певец ударил ее в ответ. После этого он долгое время извинялся, так как просто потерял контроль над собой под воздействием спиртного.
«Я праздновал день рождения, а друзья меня немного напоили. Моя жена всегда была мудрым человеком. Я просто объяснил ей, что такое иногда бывает. Она поняла меня и сказала, что на дураков не обижаются», - рассказал Маликов.
По словам артиста, он познакомился с супругой при очень романтических обстоятельствах. Он был в гостях и смотрел фотоальбом товарища. Там он заметил «девушку неописуемой красоты», с которой сразу же решил встретиться».
Автор: Махов Артем