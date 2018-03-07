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В России стартовали продажи игрового перевертыша Acer Nitro 5 Spin
В России стартовали продажи игрового перевертыша Acer Nitro 5 Spin, работающего на базе чипсетов восьмого поколения от компании Core. Ноутбук стоимостью в 69 990 рублей может поддерживать только «легкие» игры.

В России стартовали продажи игрового перевертыша Acer Nitro 5 Spin


Acer Nitro 5 Spin с 15,6-дюймовым IPS-экраном сохраняет работоспособность в течение 10 часов после полной подзарядки. К примеру, Nitro 5 с чипсетом Core i5-7700HQ выдерживает всего семь часов при отсутствии задач, требующих ресурсозатратных действий.

Nitro 5 Spin в металлическом корпусе получил сенсорный Full HD-дисплей (1920х1080), разворачивающийся на 360 градусов, HDMI, два USB-порта, дактилоскопический сканер, память на 8 и 512 Гб, графическую карту GeForce GTX 1050 от NVIDIA, два динамика и сабвуфер.

Ранее Acer представила Swift 5.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 03:31
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