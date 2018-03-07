Xiaomi представила мощное зарядное устройство с 6 портами
Компания Xiaomi презентовала портативное зарядное устройство с шестью портами и возможностью быстрой зарядки. Аппарат получил название Xiaomi USB Charger 60W и появится в общем доступе уже с 7 марта текущего года.
В отличие от аналогов, пауэр-банк располагает портом USB-C, который в настоящее время повсеместно используется в смартфонах последнего поколения. Устройство получило технологию быстрой зарядки QC 3.0, которая может восстановить заряд среднестатистического аккумулятора всего за 30 минут.
Для разъема USB Type-C предусмотрена технология Power Delivery, которая применяется iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus и других яблочных аппаратов. Для подключения к устройства к стационарной сети для восстановления заряда применяется стандартный кабель. В России пауэр-банк будет иметь стоимость от 1200 рублей в зависимости от емкости.
В отличие от аналогов, пауэр-банк располагает портом USB-C, который в настоящее время повсеместно используется в смартфонах последнего поколения. Устройство получило технологию быстрой зарядки QC 3.0, которая может восстановить заряд среднестатистического аккумулятора всего за 30 минут.
Для разъема USB Type-C предусмотрена технология Power Delivery, которая применяется iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus и других яблочных аппаратов. Для подключения к устройства к стационарной сети для восстановления заряда применяется стандартный кабель. В России пауэр-банк будет иметь стоимость от 1200 рублей в зависимости от емкости.
Автор: Махов Артем