Meizu снизила цены на свои смартфоны в России
Meizu понизила стоимость на собственные смартфоны в РФ. Компания-производитель рассказал о весеннем падении стоимости на 4 собственных смартфона.
Стали дешевле модели Meizu M6 и M6 Note, M5 Note, а также M5S. Выгода для покупателей составила в среднем одну-две тысячи рублей. К примеру, фаблет M6 Note с двойной камерой и достаточно ёмким аккумулятором, который предлагали по рекомендованной цене в 14,99 тысячи рублей, теперь предлагается за 13,99 тысячи рублей.
Meizu M6 и M5s подешевели до 8,99 тысячи против прежних 10,99 тысячи рублей. За фаблет M5 Note просят 10,9 тысячи рублей, что на 2 тысячи меньше прежней стоимости.
Стали дешевле модели Meizu M6 и M6 Note, M5 Note, а также M5S. Выгода для покупателей составила в среднем одну-две тысячи рублей. К примеру, фаблет M6 Note с двойной камерой и достаточно ёмким аккумулятором, который предлагали по рекомендованной цене в 14,99 тысячи рублей, теперь предлагается за 13,99 тысячи рублей.
Meizu M6 и M5s подешевели до 8,99 тысячи против прежних 10,99 тысячи рублей. За фаблет M5 Note просят 10,9 тысячи рублей, что на 2 тысячи меньше прежней стоимости.
Автор: Валерий Антонов