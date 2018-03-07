В новом Android смартфон превратится в мышь или клавиатуру
На форуме XDA-Developers пользователи сообщили о своих наблюдениях, что обнаружили в операционной системе Android возникновение новой функции. Исследование показало, что в планах разработчиков объединение смартфона с компьютером. Android P позволит воспользоваться смартфоном, как клавиатурой или мышью.
Появление функции было выявлено в 2014 году, однако она была добавлена в систему Android, но не активирована. Теперь специалисты объяснили, что в прошивке Android 8.1 Oreo в наличии профиль Bluetooth HID, разрешающий при помощи беспроводной связи применение смартфона в качестве ввода для компьютера. Мобильное устройство может стать незаменимым помощником или превратиться в клавиатуру, или мышь для ПК.
Разработчики уточняют, что подобная функция может появится в ОС Android P, которую продемонстрируют общественности в мае на презентации Google I/O. Подобная ситуация спровоцирована заинтересованностью объединения смартфона и компьютера. В 2017 году южнокорейский производитель Samsung презентовал DeX Station, которая позволяет осуществить превращение смартфона в компьютер.
Появление функции было выявлено в 2014 году, однако она была добавлена в систему Android, но не активирована. Теперь специалисты объяснили, что в прошивке Android 8.1 Oreo в наличии профиль Bluetooth HID, разрешающий при помощи беспроводной связи применение смартфона в качестве ввода для компьютера. Мобильное устройство может стать незаменимым помощником или превратиться в клавиатуру, или мышь для ПК.
Разработчики уточняют, что подобная функция может появится в ОС Android P, которую продемонстрируют общественности в мае на презентации Google I/O. Подобная ситуация спровоцирована заинтересованностью объединения смартфона и компьютера. В 2017 году южнокорейский производитель Samsung презентовал DeX Station, которая позволяет осуществить превращение смартфона в компьютер.
Автор: Элана Ал-Лами