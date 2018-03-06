Эксперты рассказали об уязвимости для взлома любого iPhone
Эксперты рассказали об уязвимости любого iPhone. Так, специалисты по безопасности израильской корпорации Cellebrite выявили способ взломов iPhone любых моделей, даже включая две последние версии с ОС Apple iOS 11.2.6.
«Мы обнаружили определенные уязвимости в каждой из представленных на рынке моделях iPhone. Речь идет о системе безопасности против взламывания», - отметил директор отдела маркетинга вышеуказанной компании Джереми Назарян. При этом детали относительно способов обхода системы безопасности популярных гаджетов он не называет, поскольку это представляет большой интерес для экспертов Apple и спецслужб.
Также от компании поступило предложение для всех желающих о приобретении за 15 тысяч долларов GrayKey, который предоставит 300 попыток введения пароля, а за сумму в 30 тысяч таких попыток будет неограниченное количество.
«Мы обнаружили определенные уязвимости в каждой из представленных на рынке моделях iPhone. Речь идет о системе безопасности против взламывания», - отметил директор отдела маркетинга вышеуказанной компании Джереми Назарян. При этом детали относительно способов обхода системы безопасности популярных гаджетов он не называет, поскольку это представляет большой интерес для экспертов Apple и спецслужб.
Также от компании поступило предложение для всех желающих о приобретении за 15 тысяч долларов GrayKey, который предоставит 300 попыток введения пароля, а за сумму в 30 тысяч таких попыток будет неограниченное количество.
Автор: Сёмина Виктория